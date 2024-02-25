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"Динамо" ярким камбэком ответило на гол Гармаша за "Металлист 1925"

Фото: Владислав Ванат оформил дубль против "Металлиста 1925" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над харьковским "Металлистом 1925" в 18-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Металлист 1925" – "Динамо" – 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 75, Буяльский, 69

 

 

Харьковчане смело начали матч и быстро добились успеха. Позиционная атака номинальных хозяев завела в тупик оборону "Динамо". Как следствие, на ее финише Борячук пяткой сбросил Гармашу, а бывший хавбек киевлян пушечным выстрелом открыл счет.

"Бело-синие" на пропущенный мяч отреагировали полным перехватом инициативы. Подопечные Александра Шовковского фактически зажали "Металлист 1925" на собственной половине. Появились и моменты – Бражко пробил рядом со штангой, а выстрелы Ваната и Волошина заблокировали защитники.

Забить "Динамо" удалось перед перерывом. Очередной стандарт "бело-синих" стал роковым для харьковчан. После углового Ванат в пределах штрафной протолкнул мяч на Кабаева, а тот левой будто рукой уложил в верхний угол – 1:1.

Еще активнее "динамовцы" заиграли после перерыва. Ванат после падения Буяльского на входе в штрафную пробил рядом со штангой, а с ударом Бражко вскоре справился Мозиль. Но и он оказался бессилен на 62-й минуте, когда Ванат на дальней штанге замкнул прострел Волошина.

Пошел веселый футбол. После очередного провала обороны "Металлиста 1925" тот же Волошин пробил метров с 15-ти – голкипер отбил, но Буяльский метко сыграл на добивании. В ответ харьковчане воспользовались огрехом Михавко в обороне, после которого Овусу результативно сыграл на опережение после передачи Юсова.

Впрочем, каких-то три минуты спустя "Динамо" восстановило преимущество в два мяча. После прорыва слева Шапаренко технично пробил в дальний угол, но попал в штангу. Однако на добивании оказался Ванат и хладнокровно отправил мяч в сетку.

Финальные минут 20 команды провели в более низком темпе. Правда, на поле резко увеличилось количество фолов и слабо скрытой агрессии. "Отличились" харьковчане, записав в свой пассив 3 "горчичника" за пять минут. Цифры на табло больше не изменились.

Благодаря победе "Динамо" подтянулось к топ-4 УПЛ. Киевляне набрали 31 очко и сравнялись с донецким "Шахтером". Оба гранда имеют по три поединка в запасе, так что остаются теневыми лидерами первенства. "Металлист 1925" – за пределами топ-10, набрав 15 пунктов.

К слову, ранее "Днепр-1" расписал ничью с "Минаем" после трех воздушных тревог.

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