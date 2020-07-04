Динамо - Шахтар: прогноз на матч

Матч "Динамо" з "Шахтарем" в рамках 29 туру УПЛ стане головною подією уїк-енду в українському футболі. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися гру можна на телеканалі "2+2".

4 липня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, команди мають приблизно рівні шанси на успіх в цій грі, проте невелика перевага на боці "Динамо". Так, на перемогу підопічних Олексія Михайличенка можна поставити з коефіцієнтом 2,50, у той час як успіх "Шахтаря" становить 2,60. Нічийний же результат аналітики оцінюють у 3,20. Найбільш очікуваний рахунок - нічия 1:1.

У нинішньому сезоні всі три поєдинки в чемпіонаті виграв донецький клуб, на рахунку "біло-синіх" перемоги в Суперкубку і Кубку України. Сьогоднішня зустріч - остання між грандами українського футболу у цьому сезоні. У ній донеччани можуть зрівнятися з киянами за кількістю перемог в очних зустрічах у рамках Прем'єр-ліги: у "гірників" їх 23, у киян - 24.

Нагадаємо, донецький клуб достроково завоював золоті медалі чемпіонату УПЛ сезону 2019/20.

"Динамо" бореться за друге місце в турнірній таблиці, яка дає право виступати в Лізі чемпіонів. Кияни випереджають на 2 бали луганську "Зорю" і на 3 - чернігівську "Десну". Командам залишилося зіграти в чемпіонаті по чотири матчі.