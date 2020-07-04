Динамо - Шахтар: анонс матчу

Між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться принциповий поєдинок у рамках 29 туру чемпіонату України. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися матч можна на телеканалі "2+2". Букмекери дають командам приблизно рівні шанси на успіх. Донецький клуб вийде на гру вже у статусі чемпіона.

4 липня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Хоч для "гірників" поєдинок вже не має турнірного значення, але обом командам завжди важливо обіграти свого принципового суперника. Крім того, ще одна поразка у "Динамо", і клуб повторить свій антирекорд в чемпіонатах України за всю історію. Також це буде остання зустріч грандів українського футболу в цьому сезоні.

Статистика зустрічей

У нинішньому сезоні суперники зустрічалися вже п'ять разів. Всі три поєдинки в чемпіонаті виграв "Шахтар", а "Динамо" здобуло перемоги в Суперкубку і Кубку України.

У сьогоднішньому матчі донеччани можуть зрівнятися з киянами за кількістю перемог в історії очних зустрічей. На цей момент у "помаранчево-чорних" їх 23, у "біло-синіх" - 24, різниця м'ячів: 76-79.

Турнірна ситуація

"Гірники" вже оформили чемпіонське звання, в той час як динамівці продовжують боротьбу за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. Підопічним Олексія Михайличенка необхідно зберегти відрив від "Зорі" і "Десни", яких випереджають в таблиці УПЛ на два і три очки відповідно. Командам залишилося зіграти в чемпіонаті по чотири матчі.

Кадрове питання

У "Динамо" проблеми в лінії захисту. На матч дискваліфікований Артем Шабанов через перебір жовтих карток, м'язові травми мають захисники Віталій Миколенко та Денис Попов. Водночас в загальну групу повернувся Микита Бурда, який востаннє виходив на поле в матчі УПЛ у вересні 2019 року. В команді у півзахисті також через перебір карток не зможе зіграти Володимир Шепелєв.

У "Шахтаря" через пошкодження не тренувалися Віктор Коваленко, Алан Патрік і Давид Хочолава. При цьому повернувся до роботи на поле захисник Валерій Бондар і Майкон.

Офіційні особи

Зустріч розсудить головний суддя Віталій Романов під наглядом арбітра системи VAR Євгена Арановського.