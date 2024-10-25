Продолжение УПЛ 25-27 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура
Нынешний сезон украинской Премьер-лиги продолжится поединками очередного тура. Его программа растянется на три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
В пятницу состоятся два матча. Львовский "Рух" в 15:30 примет "Черноморец" из Одессы, а в 18 часов житомирское "Полесье" встретится с "Колосом" из Ковалевки.
Три поединка назначили на субботу. "Александрия" проэкзаменует петровский "Ингулец" на собственном поле (13:00). В свою очередь "Кривбасс" из Кривого Рога примет черкасский ЛНЗ в 15:30. Матч "Карпат" из Львова против киевской "Оболони" начнется в 18:00.
В воскресенье "Левый Берег" в столице встретится с луганской "Зарей" в 13 часов. На 15:30 запланирован поединок "Вереса" из Ровно против полтавской "Ворсклы". В 18:00 начнется Классическое противостояние киевского "Динамо" и "Шахтера" из Донецка.
Телеканал UPL.TV покажет все поединки. Он входит в пакеты большинства OTT-платформ – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов также ретранслируют канал.
Список матчей 11-го тура Премьер-лиги:
- "Рух" – "Черноморец", 25 октября, 15:30
- "Полесье" – "Колос", 25 октября, 18:00
- "Александрия" – "Ингулец", 26 октября, 13:00
- "Кривбасс" – ЛНЗ, 26 октября, 15:30
- "Карпаты" – "Оболонь", 26 октября, 18:00
- "Левый Берег" – "Заря", 27 октября, 13:00
- "Верес" – "Ворскла", 27 октября, 15:30
- "Динамо" – "Шахтер", 27 октября, 18:00
К слову, накануне Максимов стал тренером "Ворсклы" вместо Долганского.
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