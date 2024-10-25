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Продолжение УПЛ 25-27 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура

Львов, Пятница 25 октября 2024 10:15
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Продолжение УПЛ 25-27 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура Фото: Классическое противостояние будет закрывать тур УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Нынешний сезон украинской Премьер-лиги продолжится поединками очередного тура. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В пятницу состоятся два матча. Львовский "Рух" в 15:30 примет "Черноморец" из Одессы, а в 18 часов житомирское "Полесье" встретится с "Колосом" из Ковалевки.

Три поединка назначили на субботу. "Александрия" проэкзаменует петровский "Ингулец" на собственном поле (13:00). В свою очередь "Кривбасс" из Кривого Рога примет черкасский ЛНЗ в 15:30. Матч "Карпат" из Львова против киевской "Оболони" начнется в 18:00.

В воскресенье "Левый Берег" в столице встретится с луганской "Зарей" в 13 часов. На 15:30 запланирован поединок "Вереса" из Ровно против полтавской "Ворсклы". В 18:00 начнется Классическое противостояние киевского "Динамо" и "Шахтера" из Донецка.

Телеканал UPL.TV покажет все поединки. Он входит в пакеты большинства OTT-платформ – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов также ретранслируют канал.

Список матчей 11-го тура Премьер-лиги:

  • "Рух" – "Черноморец", 25 октября, 15:30
  • "Полесье" – "Колос", 25 октября, 18:00
  • "Александрия" – "Ингулец", 26 октября, 13:00
  • "Кривбасс" – ЛНЗ, 26 октября, 15:30
  • "Карпаты" – "Оболонь", 26 октября, 18:00
  • "Левый Берег" – "Заря", 27 октября, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 27 октября, 15:30
  • "Динамо" – "Шахтер", 27 октября, 18:00

Продолжение УПЛ 25-27 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура

К слову, накануне Максимов стал тренером "Ворсклы" вместо Долганского.

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