Продолжение УПЛ 25-27 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура

Нынешний сезон украинской Премьер-лиги продолжится поединками очередного тура. Его программа растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

В пятницу состоятся два матча. Львовский "Рух" в 15:30 примет "Черноморец" из Одессы, а в 18 часов житомирское "Полесье" встретится с "Колосом" из Ковалевки.

Три поединка назначили на субботу. "Александрия" проэкзаменует петровский "Ингулец" на собственном поле (13:00). В свою очередь "Кривбасс" из Кривого Рога примет черкасский ЛНЗ в 15:30. Матч "Карпат" из Львова против киевской "Оболони" начнется в 18:00.

В воскресенье "Левый Берег" в столице встретится с луганской "Зарей" в 13 часов. На 15:30 запланирован поединок "Вереса" из Ровно против полтавской "Ворсклы". В 18:00 начнется Классическое противостояние киевского "Динамо" и "Шахтера" из Донецка.

Телеканал UPL.TV покажет все поединки. Он входит в пакеты большинства OTT-платформ – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов также ретранслируют канал.

Список матчей 11-го тура Премьер-лиги: