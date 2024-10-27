"Динамо" – "Шахтер": где смотреть и прогноз на матч УПЛ

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 27 октября в Киеве. Поединок примет стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

В прямом эфире поединок покажет УПЛ ТВ. Специальный телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Его транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов. В цифровом вещании T2 матч покажет телеканал "2+2". Посмотреть поединок в сети можно будет на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев непосредственно в этой новости (с задержкой).

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Шахтер"

Для специалистов конторы Favbet фаворитом Классического стала команда Александра Шовковского. На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,45. Тем временем кэф на потенциальный успех "горняков" составил 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом с баллом 3,20.

Уверенная победа "Динамо" со счетом 2:0 увеличит выигрыш в 10 раз. Смелой станет ставка на два и более удалений в поединке с коэффициентом 5,50. На минимум дубль форварда киевлян Владислава Ваната можно заложиться с кэфом 7,00, а на два+ мяча нападающего "Шахтер" Даниила Сикана с баллом 9,00.

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Шахтер"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Караваев, Шапаренко, Буяльский, Кабаев – Ванат

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо – Сикан

К очному противостоянию "Динамо" подошло без поражений в Премьер-лиге 2024/25. "Бело-синие" набрали 25 очков и перед отчетным туром были лидером турнирной таблицы. В свою очередь "Шахтер" идет четвертым (19 пунктов) с двумя поражениями в пассиве. "Горняки" проиграли житомирскому "Полесью" (0:1) и "Александрии" (3:4).

В предыдущем сезоне "Шахтер" дважды минимально обыграл "Динамо". В первом круге победный мяч оформил Зубков, а во втором – Судаков реализовал одиннадцатиметровый. На финише кампании "бело-синие" отстали от команды Марино Пушича всего на 2 очка.