RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Динамо" – "Шахтер": где смотреть и прогноз на матч УПЛ

Фото: Владимир Бражко хочет стать наследником Тараса Степаненко в сборной Украины (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в 11-м туре украинской Премьер-лиги.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 27 октября в Киеве. Поединок примет стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

В прямом эфире поединок покажет УПЛ ТВ. Специальный телеканал элитного футбольного дивизиона доступен на OTT-платформах – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и Omega TV. Его транслируют оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов. В цифровом вещании T2 матч покажет телеканал "2+2". Посмотреть поединок в сети можно будет на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев непосредственно в этой новости (с задержкой).

 

 

 

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Шахтер"

Для специалистов конторы Favbet фаворитом Классического стала команда Александра Шовковского. На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,45. Тем временем кэф на потенциальный успех "горняков" составил 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом с баллом 3,20.

Уверенная победа "Динамо" со счетом 2:0 увеличит выигрыш в 10 раз. Смелой станет ставка на два и более удалений в поединке с коэффициентом 5,50. На минимум дубль форварда киевлян Владислава Ваната можно заложиться с кэфом 7,00, а на два+ мяча нападающего "Шахтер" Даниила Сикана с баллом 9,00.

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Шахтер"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Караваев, Шапаренко, Буяльский, Кабаев – Ванат

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналдо – Сикан

 

 

К очному противостоянию "Динамо" подошло без поражений в Премьер-лиге 2024/25. "Бело-синие" набрали 25 очков и перед отчетным туром были лидером турнирной таблицы. В свою очередь "Шахтер" идет четвертым (19 пунктов) с двумя поражениями в пассиве. "Горняки" проиграли житомирскому "Полесью" (0:1) и "Александрии" (3:4).

В предыдущем сезоне "Шахтер" дважды минимально обыграл "Динамо". В первом круге победный мяч оформил Зубков, а во втором – Судаков реализовал одиннадцатиметровый. На финише кампании "бело-синие" отстали от команды Марино Пушича всего на 2 очка.

К слову, ранее вспомнили самые яркие события Классического Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоЧемпионат УкраиныУПЛШахтер