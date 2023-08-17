"Динамо" в серии пенальти прошло "Арис" в квалификации Лиги конференций

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Динамо" – "Арис" – 2:1 (пенальти – 6:5) (первый матч – 0:1)

Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 – Джурасек, 39

Удаление: Павичич, 106 (А, вторая желтая карточка)

Спокойный дебют встречи оставил зрителей практически без моментов. Разве что Сидорчук пытался поразить ворота с дистанции, но удар получился крайне неточным. Гости же ответили в середине тайма выстрелом Морона метров с 20-ти в руки Бущану.

Самое интересное команды приберегли к концу первой половины. Сначала "Арис" неожиданно повел – после навеса с правого фланга на дальнюю штангу Пальма сбросил под удар Джурасеку, а тот в касание отправил мяч в сетку. А на 45-й минуте Сидорчук роскошной передачей отыскал Волошина, который головой классно перебросил голкипера.

Несмотря на ожидания, со стартом второго тайма "Динамо" не устремилось вперед всеми силами. Более того, в течение длительного времени самым опасным оставался упущенная Пальмой возможность на 56-й минуте, когда гондурасец не замкнул дальнюю штангу. Сидорчук же с дистанции впоследствии не попал в девятку.

Поднять темп подопечные Мирчи Луческу сумели в финальные 15 минут основного времени. Последовали и моменты: Ярмоленко пробил в руки вратарю с линии штрафной, Буяльский заставил кипера попотеть после выстрела в дальний угол, а Волошин не смог акцентированно пробить. Но на 85-й "Динамо" повезло – Караваев в касание замкнул лонгбол Андриевского, а мяч юркнул под Хутециотисом.

В конце концов пришлось играть овертайм. Там интереснее выглядели киевляне. Да и хавбек "Ариса" Павичич помог, получив вторую желтую в простой ситуации. "Динамовцы" пытались дожать соперника в большинстве, но избежать серии пенальти не удалось.

В послематчевой лотерее Бущан и Хутециотис потащили по удару, когда пробивали первые пятерки пенальтистов. Серия перешла в формат до первого незабитого. Фортуна качнулась в сторону "Динамо" – Дячук и Дубинчак свои попытки реализовали, а вот после гола Саморы Одубаджо отправил мяч в небеса.

В плей-офф квалификации соперником "Динамо" станет стамбульский "Бешикташ". Турецкий гранд в двух поединках одолел бакинский "Нефтчи" (3:1, 2:1). Первый матч в противостоянии "бело-синих" и "черных орлов" состоится 24 августа.