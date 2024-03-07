"Динамо" сенсационно потеряло победу над "Вересом" на последней минуте

Киевское "Динамо" расписало ничью с ровненским "Вересом" в 20-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 20-й тур
"Верес" – "Динамо" – 1:1
Голы: Мрвальевич, 90+9 (пенальти) – Волошин, 6
Первый момент создали хозяева. На 5-й минуте Мрвальевич вышел фактически один на один с Бущаном, но переиграть голкипера не сумел. В ответ киевляне разогнали контратаку, Кабаев сместился с фланга в центр и отдал на Волошина, а тот спокойно отправил мяч в угол.
Через несколько минут "Динамо" едва не удвоило преимущество. Это Андриевский в фирменном стиле пробил метров с 18-ти, но мяч попал в перекладину. Впоследствии снова на ударной позиции оказался Волошин – Когут справился с его выпадом головой. Мимо ворот со второго этажа нанес выстрел и Попов.
Новые моменты у "бело-синих" появились после перерыва. Правда, каждый раз киевлянам чего-то не хватало. Вот Волошин после сольного прохода решил отдать на партнера, а не бить самому. Затем Попов отправил мяч в руки Когуту после стандарта.
Ровенчане попытались перехватить инициативу. Однако наибольшим успехом хозяев в этих попытках стали несколько стандартов. Зато до реальных возможностей забить дело так и не дошло. Подопечные Александра Шовковского не форсировали события и поставили на удержание счета.
Однако за чрезмерную осторожность киевляне и поплатились. В последней атаке "Вереса" в добавленное арбитром время Бенито сфолил против Мрвальевича в штрафной – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и хладнокровно переиграл Бущана – 1:1 в итоге.
Как следствие, "Динамо" упустило возможность подняться в топ-3 чемпионата Украины. Киевляне набрали 35 очков и остались на 4-й строчке. Тем временем "Верес" идет на предпоследней позиции, имея в активе 13 пунктов.
К слову, ранее "Заря" дома обыграла "Минай" и поднялась в середину таблицы УПЛ.
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