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"Заря" уверенно обыграла "Минай" на старте тура Премьер-лиги

Киевская область, Четверг 07 марта 2024 17:31
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"Заря" уверенно обыграла "Минай" на старте тура Премьер-лиги Фото: "Заря" поднялась в середину турнирной таблицы (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" победила закарпатский "Минай" в 20-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Заря" – "Минай" – 2:0

Голы: Антюх, 18, Бугай, 74

Луганский коллектив со старта взял мяч под контроль. Серия атак команды Юрия Коваля позволила оформить быстрый гол. На 18-й минуте "Заря" выбежала в атаку 3 в 2, на финише которой Антюх хладнокровно пробил метров с 15-ти в дальний угол после передачи Чурко.

Удвоить преимущество луганчане могли еще в первой половине. Под опасный удар Кирюханцева отчаянно бросился Вакула. Далее Герреро со средней дистанции пробил рядом со штангой. А потом панамец даже забил головой после навеса, но мяч не засчитали из-за офсайда.

На старте второго тайма пришел в сознание "Минай". Вот Ременяк перспективно пробил под дальнюю штангу, но Сапутин сумел парировать мяч. Впрочем, после активного начала 45-минутки закарпатцы вскоре снова отдали инициативу "Заре".

Команда Коваля упустила несколько полувозможностей забить. В частности, Чурко с линии штрафной пробил выше ворот. А на 74-й минуте луганчане все же забили во второй раз – Герреро организовал для Бугая выход один на один с голкипером, а тот уверенно переиграл Кемкина.

Второй забитый мяч превратил финальные 15+ минут в формальность. "Заря" одержала победу и продолжила серию без поражений до пяти матчей. Луганчане набрали 19 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. "Минай" – аутсайдер первенства (10 пунктов).

К слову, ранее "Шахтер" получил награды лучшим игроку и тренеру по итогам 19-го тура.

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