"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины на ранней стадии: такого не было 11 лет

Кубок Украины, 1/8 финала

"Оболонь" – "Динамо" – 1:0

Гол: Суханов, 57

С первых минут мяч под контроль забрали подопечные Мирчи Луческу. Однако особых преимуществ от территориальной инициативы "динамовцы" не получили. Фактически первые моменты возникли в середине тайма у... "Оболони", когда серия атак "пивоваров" лишь чудом по имени Нещерет не окончилась голом.

"Динамо" же в атаке и до, и сразу после перерыва выглядело немного беззубо. Запомнился разве что выпад Бенито, который поработал корпусом в штрафной и нанес неточный удар метров из десяти. Желания других атакующих игроков было мало.

Зато "Оболонь" повела в счете на 57-й минуте. Вблизи собственной штрафной мяч потерял хавбек "Динамо" Бражко. Сферу подхватил Краснопир и отдал на Суханова, а тот забил "свояка" от штанги ворот гостей – 1:0.

"Бело-синие" пытались отыграться благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Вот попытку фирменного удара Ярмоленко заблокировал защитник. Далее Волошин пробил из-под соперника мимо штанги. А выстрел Буяльского из центра штрафной парировал Кичак.

Несмотря на все попытки "Динамо", цифры на табло так и не изменились. "Пивовары" неожиданно завоевали путевку в четвертьфинал Кубка Украины, выбив действующего до сих пор обладателя трофея. Так рано "бело-синие" не покидали турнир после сезона 2012/13, когда вылетели в 1/16 финала от "Шахтера".