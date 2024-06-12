"Динамо" рассказал о гуманитарной деятельности за последние несколько недель

Так, за последнее время клуб приобрел, доставил, подготовил и передал на нужды военных 14 внедорожников. Все автомобили перед передачей защитникам прошли надлежащий техосмотр и ремонт.

Кроме того, клуб осуществил передачу спецтехники – грузового крана-манипулятора.

Кроме помощи военным, клуб уделяет много внимания и гуманитарной помощи. Для временных переселенцев, а также для пограничников была организована доставка 305 тысяч пакетов вермишели быстрого приготовления.

Кроме того, большая партия детского питания для малышей (около 85 тонн) была направлена нуждающимся семьям.

Очередная партия огнетушителей была отправлена подразделениям Государственной пограничной службы Украины. Это уже третья партия, насчитывающая 2100 единиц.

Также фонд передал больницам около 20 тонн медицинского оборудования. А в военные госпиталы организовали поставку 58 специализированных медицинских коек, которые помогут выздороветь и восстановиться раненым защитникам.

Еще в последние недели в больницы, воинские части и администрации направились мобильные холодильники. Очередную партию энергетических батончиков в количестве 25 тысяч получили военные.