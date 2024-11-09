"Динамо" рассказало о промежуточных итогах работ по восстановлению отделения "Охматдета"
ФК "Динамо" (Киев) рассказал о промежуточных итогах восстановления Центра орфанных заболеваний и генной терапии детей киевской больницы "Охматдет", пострадавшего в результате ракетных обстрелов 8 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.
Уже выполнен полный демонтаж напольного покрытия, а также сантехнического оборудования, заменены все окна. В отделение также завезены двери, однако их установка должна состояться после выравнивания пола путем укладки самовыравнивающегося слоя.
В целом "Динамо" осуществит капитальный ремонт всего отделения, включающего не только замену окон и дверей, но и выравнивание пола, замену сантехники, установку новой плитки, новое освещение и другие работы для полного восстановления разрушенного отделения.
Кроме восстановления отделения клуб также продолжает реализацию гуманитарных проектов и ежедневную помощь "Охматдета" продуктами питания, водой и другим.
Ракетный обстрел "Охматдета"
8 июля 2024 года массированный ракетный удар России привел к повреждению детской больницы "Охматдет" в Киеве, крупнейшей многопрофильной больницы для детей в Украине.
Атака нанесла значительные повреждения больничным корпусам: некоторые здания разрушены, выбиты окна и стекла, пострадали разные отделения.
В частности, полностью уничтожен корпус токсикологии, где проходили лечение тяжелобольных детей на диализе.
Также повреждены пять онкологических отделений, десять хирургических, два соматических отделения, отделение интенсивной терапии, две реанимации, операционные блоки и отделение лучевой и радиотерапии.
Пострадали еще три корпуса и две электрические подстанции, от которых зависела вся больничная инфраструктура.
Напомним, что на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве собрали более 1 млрд гривен.
Кроме того, Минздрав утвердил участников наблюдательно-ревизионного Совета . Ее создали после скандала вокруг тендера с возобновлением "Охматдета".