"Динамо" рассказало о промежуточных итогах работ по восстановлению отделения "Охматдета"

ФК "Динамо" (Киев) рассказал о промежуточных итогах восстановления Центра орфанных заболеваний и генной терапии детей киевской больницы "Охматдет", пострадавшего в результате ракетных обстрелов 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Уже выполнен полный демонтаж напольного покрытия, а также сантехнического оборудования, заменены все окна. В отделение также завезены двери, однако их установка должна состояться после выравнивания пола путем укладки самовыравнивающегося слоя.

В целом "Динамо" осуществит капитальный ремонт всего отделения, включающего не только замену окон и дверей, но и выравнивание пола, замену сантехники, установку новой плитки, новое освещение и другие работы для полного восстановления разрушенного отделения.

Кроме восстановления отделения клуб также продолжает реализацию гуманитарных проектов и ежедневную помощь "Охматдета" продуктами питания, водой и другим.

Ракетный обстрел "Охматдета"

8 июля 2024 года массированный ракетный удар России привел к повреждению детской больницы "Охматдет" в Киеве, крупнейшей многопрофильной больницы для детей в Украине.

Атака нанесла значительные повреждения больничным корпусам: некоторые здания разрушены, выбиты окна и стекла, пострадали разные отделения.

В частности, полностью уничтожен корпус токсикологии, где проходили лечение тяжелобольных детей на диализе.

Также повреждены пять онкологических отделений, десять хирургических, два соматических отделения, отделение интенсивной терапии, две реанимации, операционные блоки и отделение лучевой и радиотерапии.

Пострадали еще три корпуса и две электрические подстанции, от которых зависела вся больничная инфраструктура.

Напомним, что на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве собрали более 1 млрд гривен.

Кроме того, Минздрав утвердил участников наблюдательно-ревизионного Совета . Ее создали после скандала вокруг тендера с возобновлением "Охматдета".