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"Динамо" расписало ничью с "Янг Бойз" в третьем спарринге лета

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Клагенфурт, Среда 12 июля 2023 22:02
"Динамо" расписало ничью с "Янг Бойз" в третьем спарринге лета Фото: "Динамовцы" оформили три мяча (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" вничью завершило очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" стал "Янг Бойз" из швейцарской столицы Берна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Янг Бойз" – 3:3

Голы: Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90 (автогол) – Мешак, 19, Нсаме, 37 (пенальти), Лакомый, 66

Украинский гранд активно начал матч, так что быстрый гол не стал сюрпризом. Успехом увенчалась затяжная атака на 9-й минуте. Ярмоленко бросил Тымчика в прорыв по правому флангу, тот дошел до лицевой линии и прострелил, а Дубинчак из центра штрафной отправил мяч в сетку.

"Пчелы" пришли в себя довольно быстро. Вот Нсаме головой замкнул навес с углового, но Бущан потянул опасный удар. А на 19-й минуте Мешак расшатал Дячука, ворвался в штрафную "Динамо" и пробил голкипера.

Впрочем, каких-то четыре минуты спустя "бело-синие" снова оказались впереди. И снова к голу приложился Ярмоленко. Он пяткой отдал на дальнюю штангу, Бенито подхватил мяч и со второй попытки переправил сферу за линию ворот.

Второй раз отыграться "Янг Бойз" повезло перед перерывом. Это Тымчик рукой заблокировал удар Элиа – пенальти. К отметке подошел Нсаме и точным выстрелом по центру сравнял счет.

Швейцарский столичный коллектив продолжил нагнетать ситуацию у ворот "Динамо". Вот Малувуну воспользовался возможностью пробить и заставил Бущана попотеть над диагональным ударом. На старте второй половины Ганвуля после провала центра обороны выскочил один на один с кипером, но не реализовал момент.

А впервые выйти вперед "Янг Бойз" сумел на 66-й минуте. Это Лакомый получил время для принятия решения на входе в штрафную и воспользовался возможность. Бильярдный выстрел в дальний угол Бущан отразить не смог.

Под занавес встречи команды обменялись упущенными возможностями. Леднев не воспользовался моментом после классной передачи Дубинчака из глубины. В ответ Ганвуля пробил из-за пределов штрафной – мимо ворот. А на последней минуте киевляне вырвали ничью: Диалло прорвался по левому краю и прострелил вдоль ворот, а капитан "Янг Бойз" Лустенбергер срезал в свои ворота – 3:3 в итоге.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито

К слову, ранее УПЛ обнародовала календарь матчей на грядущий сезон.

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