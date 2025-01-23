"Динамо" расписало ничью с аутсайдером чемпионата Косова в спарринге с тремя пенальти

Контрольный матч

"Динамо" - "Ллапи" - 2:2

Голы: Пихаленок, 38 (пенальти), Волошин, 51 - Тахири, 69 (пенальти), 89 (пенальти)

Киевляне на позитиве после успешного матча в Лиге Европы с "Галатасараем" провели контрольный матч с косовским "Ллапи". Эта команда в прошлом году заняла в местном чемпионате второе место. Но в текущем сезоне играет неудачно - идет в таблице 9-й (из 10-ти команд), что грозит вылетом из элитного дивизиона.

Александр Шовковский выпустил со старта смешанный состав, где вместе действовали как игроки основы, так и ротации. В частности в воротах увидели Бущана, которого многие уже "продали" в Саудовскую Аравию.

С первых минут вышли герои битвы с "Галатасараем" - Ярмоленко и Пихаленок. А также южноафриканский легионер Окон. Хотя ранее была информация, что от его услуг киевляне отказались. А вот другого потенциального новичка - Слюбыка из "Руха" не было даже в запасе.

Киевляне вели игру в первом тайме, но без особой остроты. В середине 45-минутки момент имел Брагару, но из пределов штрафной пробил выше ворот. Гол на 38-й минуте создали Ярмоленко и Пихаленок. Первый удачно подставился под защитника в штрафной, второй - четко реализовал пенальти.

После перерыва Шовковский дал отдохнуть Ярмоленко, Пихаленку, Бущану и некоторым другим футболистам. На поле выпустил вратаря Моргуна, а также Шапаранко, Пономаренко и Волошина. Последний сразу отметился голом, реализовав пас от Саленко.

Во втором тайме уже соперники больше контролировали мяч и проводили опасные атаки. В одной из них Брагару нарушил правила в штрафной и косовары отыграли один гол с пенальти.

Далее игра пошла на встречных курсах, вспышки возникали то у одних, то у других ворот. А завершилось все еще одним 11-метровым в ворота киевлян за две минуты до финального свистка. Нападающий "Ллапи" Тахири, реализовав и второй пенальти, оформил дубль.

"Динамо" в январе: что известно

Киевляне перед встречей в Лиге Европы со стамбульским "Галатасараем" провели на сборах в Турции пять спаррингов. Уступили немецкому "Магдебургу" со счетом 1:3, одолели румынский ФКСБ (2:1) и сыграли вничью с польским "Видзевом" (1:1). Затем, в течение одного дня победили словенский "Марибор" (2:0) и болгарский ЦСКА 1948 (4:1).

В первом официальном матче года "бело-синие" противостояли "Галатасараю" в Лиге Европы. Киевляне по ходу игры уступали сопернику - 0:2 и 1:3, но в итоге добились ничьей - 3:3. Дублем отметился Ярмоленко. Еще один мяч - на счету Ваната.

После игры "Динамо" продолжило подготовку в Турции. Отсюда команда отправится в немецкий Гамбург, где сыграет номинально домашний матч заключительного тура основного раунда Лиги Европы против латвийского РФШ (30 января). Отметим, что "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы в турнире.