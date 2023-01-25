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"Динамо" расторгло контракт с форвардом: где он будет играть

Фото: Владислав Кулач (справа) оказался ненужным "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский нападающий Владислав Кулач покинул ряды киевского "Динамо". На контракте с отечественным грандом он пребывал полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний форвард завершил выступления за "бело-синих". Футболист и клуб расторгали контракт по обоюдному согласию.

Кулач присоединился к "Динамо" летом 2021 года в статусе лучшего бомбардира УПЛ 2020/21. Тогда он забил 15 мячей в составе полтавской "Ворсклы" (21 матч). Однако закрепиться в основе столичного гранда нападающий не сумел. Из-за проблем со здоровьем, в том числе сердечной аритмии и перелома стопы, он сыграл лишь 7 поединков (1 гол) за "Динамо".

Кулач, вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана. Там на него положила глаз бакинская "Зира". Для экс-форварда "Ворсклы" и "Динамо" этот зарубежный опыт будет третьим. Ранее он выступал за турецкий "Эскишехирспор" и венгерский "Гонвед".

После прощания с Кулачем в распоряжении тренерского штаба "Динамо" осталась тройка нападающих – Ванат, Супряга и Беседин. В первой части сезона 2022/23 из них забивал только первый (6 мячей во всех турнирах). Последний раз на клубном уровне Супряга забивал в августе 2020-го, а Беседин – в апреле 2021-го.

Обновлено в 11:15. "Зира" подтвердила подписание Кулача в статусе свободного агента. С представителем азербайджанской Премьер-лиги украинец подписал полуторагодовой контракт. В составе бакинской команды также выступает уроженец Хмельницкой области Рустам Ахмедзаде.

К слову, накануне "Динамо" потерпело разгром от "Рапида" из Вены в первом зимнем спарринге.

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