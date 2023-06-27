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"Динамо" разорвало контракт с Бесединым: форвард не забивал два года

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Киев, Вторник 27 июня 2023 14:58
"Динамо" разорвало контракт с Бесединым: форвард не забивал два года Фото: Артем Беседин окончательно покинул "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" решило попрощаться с нападающим команды Артемом Бесединым. Последние полгода он провел в аренде на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний форвард покинул столичный гранд. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Беседин – воспитанник "Динамо". В первой команде он дебютировал весной 2016-го после годовой аренды в харьковском "Металлисте". Однако стать безусловным исполнителем основы "бело-синих" нападающему помешали травмы и низкая результативность.

Президент киевлян Игорь Суркис заявил в комментарии "ТаТоТаке", что договорился о завершении сотрудничества с Бесединым во время личного разговора. Форвард вернулся в Киев с тяжелой травмой связок и сейчас передвигается на костылях. Контракт с "Динамо" действовал до 31 декабря 2024-го.

Кто такой Артем Беседин

Уроженец Харькова, воспитанник местных ДЮСШ. В академию "Динамо" попал в 16 лет.

Выступал за "бело-синих" U-19 и дубль отечественного гранда. В марте 2015 года уехал в "Металлист" на правах аренды. В Киев вернулся на вторую половину сезона 2015/16. С тех пор провел 143 матча во всех турнирах за Динамо, в которых забил 35 мячей. Последний гол в футболке киевлян оформил в апреле 2021 года.

В сборной Украины дебютировал в 2016 году. В общей сложности сыграл 19 поединков за "сине-желтых", в которых забил 2 мяча.

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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