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"Динамо" розірвало контракт із Бєсєдіним: форвард не забивав два роки

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 14:58
"Динамо" розірвало контракт із Бєсєдіним: форвард не забивав два роки Фото: Артем Бєсєдін остаточно покинув "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво київського "Динамо" вирішило попрощатися з нападником команди Артемом Бєсєдіним. Останні півроку він провів в оренді на Кіпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний форвард покинув столичний гранд. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Бєсєдін – вихованець "Динамо". У першій команді він дебютував навесні 2016-го після річної оренди в харківському "Металісті". Проте, стати безумовним виконавцем основи "біло-синіх" нападнику завадили травми та низька результативність.

Президент киян Ігор Суркіс заявив у коментарі "ТаТоТаке", що домовився про завершення співпраці з Бєсєдіним під час особистої розмови. Форвард повернувся до Києва з важкою травмою зв'язок і нині пересувається на милицях. Контракт із "Динамо" був чинний до 31 грудня 2024-го.

Хто такий Артем Бєсєдін

Уродженець Харкова, вихованець місцевих ДЮСШ. До академії "Динамо" потрапив у 16 років.

Виступав за "біло-синіх" U-19 і дубль вітчизняного гранда. У березні 2015 року поїхав у "Металіст" на правах оренди. До Києва повернувся на другу половину сезону 2015/16. З тих пір провів 143 матчі в усіх турнірах за "Динамо", в яких забив 35 м'ячів. Останній гол у футболці киян оформив у квітні 2021-го.

У збірній України дебютував у 2016 році. Загалом зіграв 19 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких забив 2 м'ячі.

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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