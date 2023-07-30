"Динамо" разгромило "Минай" на старте УПЛ: гранд играл вдесятером 60 минут

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Динамо" – "Минай" – 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пенальти), Караваев, 90+3 – Виттенчук, 3

Удаления: Попов, 32 – Бандура, 56 (оба – прямые красные карточки)

Гости шокировали столичный коллектив быстрым голом. На 3-й минуте в объятиях партнеров по команде оказался Витенчук. Хавбек закарпатцев перехватил неудавшийся пас Биловара и мощным выстрелом снял паутину с девятки ворот Бущана.

"Динамовцы" едва не ответили забитым мячом через две минуты. Шапаренко решился на удар с дистанции, но Бандура перевел на угловой выстрел в нижний угол. Далее несколько раз в эпицентре событий оказался Ярмоленко. Но героем киевлян стал другой.

В середине тайма полностью перевернул ход встречи Ванат. Форвард "Динамо" оформил дубль в течение трех минут. Сначала он воспользовался ошибкой защитника и уложил мяч в верхний ближний угол. А затем из пределов штрафной технично завершил атаку с участием Буяльского, Кабаева и Шапаренко.

Как только дела хозяев пошли вверх, команду Мирчи Луческу подвел Попов. Центрбек в простой ситуации въехал шипами в плечо (!) Одарюка и отправился отдыхать досрочно с красной карточкой в пассиве. Впрочем, побеспокоить Бущана до перерыва "Минай" не сумел.

Зато на старте второго тайма Вишневский мог наказать "Динамо". Хавбек перехватил очередную неудачную передачу Биловара и мощно пробил под перекладину. Бущан среагировал на удар и перевел мяч на угловой.

Еще один важный эпизод случился на 56-й минуте. Ярмоленко убегал на свидание с Бандурой, а тот решил сфолить против ветерана в полукруге штрафной и сравнял составы. Но и в игре 10 на 10 закарпатцы имели несколько возможностей забить.

Тот же Вишневский головой замкнул перспективный навес Одарюка с левого фланга. Тем не менее, мяч прошел рядом со штангой. Впоследствии Панасенко пробил из пределов штрафной с рикошетом, но Бущан чудом среагировал. А под занавес поединка "Динамо" наказало "Минай" за неиспользование моментов.

Хозяева прибавили обороты в финальные минуты и заставили закарпатцев ошибиться. Это Панасенко сбил Дубинчака на входе в штрафную – пенальти. К отметке подошел Буяльский и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

А в добавленное арбитром время счет вовсе стал разгромным. Бражко пробил с дистанции, а Ольховой отбил перед собой. Проблем не было бы, если бы на добивании не оказался Караваев. Он и отправил мяч в сетку – 4:1 в итоге.