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"Динамо" разгромило "Лиепаю" в спарринге с голевым фестивалем

Четверг 08 февраля 2024 18:54
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"Динамо" разгромило "Лиепаю" в спарринге с голевым фестивалем Фото: "Бело-синие" с победы начали второй этап подготовки к возобновлению сезона (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" с крупным счетом обыграло латвийскую "Лиепаю" в контрольном матче на сборах в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Лиепая" – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 49, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 45

"Бело-синие" без разведки приступили к делу. Открыть счет киевляне сумели на 8-й минуте – Царенко точно пробил после передачи Андриевского. Однако, каких-то десять минут спустя "Динамо" упустило выпад "Лиепаи" с голом Каирмани из пределов штрафной.

Пришлось подопечным Александра Шовковского начать заново. Помог стандарт – Дячук в середине первой половины пошел на угловой и отправил мяч в сетку ворот балтийцев. А на 34-й минуте закрепил преимущество "Динамо" подзабытый Супряга, сыграв на добивании после удара Бенито.

Перед перерывом к голевой ярмарке решил присоединиться Силагадзе. Легионер "Лиепаи" решился на выстрел с дистанции и попал в верхний угол ворот. А вот во втором тайме "Динамо" уже полностью взяло инициативу в свои ноги.

На старте второй половины Караваев подхватил мяч и с близкого расстояния отправил сферу в сетку. А впоследствии запев партнера по команде поддержал Ванат. Форвард выскочил один на один с голкипером после передачи Кабаева и точно пробил в дальний угол.

В финальные 25 минут "бело-синие" не выпустили ход событий из-под собственного контроля. "Динамовцы" на классе довели матч до логической победы. Продолжят серию спаррингов во второй части тренировочных сборов киевляне 9 февраля матчем против северомакедонской "Шкендии".

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Царенко, Караваев, Бенито, Супряга

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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