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"Динамо" – "Рейнджерс": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Владислав Ванат приложился к разгрому "Партизана" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов примет шотландский "Рейнджерс" на польской земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Рейнджерс" состоится 6 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

В цифровом вещании T2 прямая трансляция поединка отечественного гранда будет доступна на телеканале "2+2". В свою очередь в кабельных сетях и на онлайн-платформах матч можно будет посмотреть на клубном канале "Динамо TV". Также поединок покажут на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев.

Впервые и пока в последний раз "бело-синие" пересекались с "Рейнджерс" в Кубке чемпионов 1987/88. Тогда киевляне в первом раунде одержали минимальную победу дома. Однако на выезде пропустили дважды и выбыли из розыгрыша главного еврокубка.

Победитель противостояния "Динамо" и "Рейнджерс" выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В финальном раунде перед основной сеткой соревнований команда-победитель встретится с французским "Лиллем", стамбульским "Фенербахче", австрийским "Зальцбургом" или нидерландским "Твенте".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Рейнджерс" перед противостоянием.

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