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"Динамо" впевнено переграло "Ліон" у спарингу у Франції

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Вівторок 12 липня 2022 21:11
"Динамо" впевнено переграло "Ліон" у спарингу у Франції Фото: "Динамо" перед одним зі спарингів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Перший контрольний матч між французьким "Ліоном" і київським "Динамо" завершився впевненою перемогою українського гранда (3:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Ліон" – "Динамо" – 1:3

Голи: Ель-Аруш, 60 – Антюх, 28, Супряга, 57, В. Волошин, 86

Нереалізований пенальті: Ванат, 20 (Д)

Зі стартових хвилин команди почали грати на зустрічних курсах. Гострішим у дебюті виглядало "Динамо". Не дивно, що вже в цей відрізок "біло-сині" заробили пенальті – Супряга вирвався на оперативний простір після довгої передачі Бурди, а кіпер збив нападника.

Однак, відкрити рахунок за підсумками цього епізоду киянам не вдалося. До позначки підійшов Ванат, але м'яч після його потужного удару влучив у стійку. Та вже за 8 хвилин "Динамо" реабілітувалося.

Гол організував Гармаш. Досвідчений хавбек прорвався до воріт суперника і після виграної силової боротьби відкинув м'яч на Антюха – вінгер лише підставив ногу, щоб відправити м'яч у порожні ворота. За кілька хвилин забив і Ванат, реалізувавши "буліт". Та його гол суддівська бригада скасувала через офсайд.

Після перерви активні заграли "ткачі". Однак, надійна гра Бойка у воротах і дещиця везіння врятували український гранд. А на 57-й "біло-сині" подвоїли перевагу. Це Супряга класним ударом із лінії штрафного від стійки спрямував м'яч у сітку.

"Ліон" оговтався швидко. Уже за три хвилини Ель-Аруш пострілом із середньої дистанції зняв павутину з дев'ятки воріт "Динамо" – Бойко навіть із ефектним стрибком врятувати не зміг.

Та останнє слово у матчі було за киянами. Під завісу матчу відзначився джокер "Динамо". Тимчик із правого краю карної зони відкинув на лінію штрафного Вікентію Волошину, а той розвернувся і майстерно лівою поклав м'яч у кут.

Склад "Динамо": Бойко (Нещерет, 64) – Кравченко (Тимчик, 64), Сирота (Боль, 73), Бурда, Вівчаренко (Дубінчак, 64) – Шепелєв, Гармаш, Антюх (В. Волошин, 80), Андрієвський, Ванат – Супряга

До слова, напередодні склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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