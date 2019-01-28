"Динамо" провело переговори щодо трансферу захисника "Андерлехта"

Фото: Огнен Враньєш (rsca.be)

Подробиці про конкретні умови поки невідомі

"Динамо" провело переговори з "Андерлехтом" про перехід захисника бельгійців Огнена Враньєш. Про це повідомляє voetbalkrant.com.

За даними джерела, кияни зацікавлені в придбанні 29-річного боснійця і висунули бельгійському клубу свої умови, які втім поки не розголошуються.

Раніше з'явилася інформація про те, що брюссельци хочуть позбутися від гравця і запропонували його низці клубів, серед яких було і "Динамо". Враньєш на даний момент тренується з дублем "Андерлехта" через скандали всередині команди.

У нинішньому сезоні Враньєш зіграв лише в 10 матчах чемпіонату Бельгії. Його контракт з "Андерлехтом" є чинном до 2022 року.

Нагадаємо, "Динамо" готове відпустити срібного призера ЧС-2018 Йосипа Піваріча в "Бетіс" з метою поліпшення економічного стану.