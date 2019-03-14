"Динамо" розгромно програло "Челсі" і вилетіло з Ліги Європи

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"Челси" одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 5:0.

Лондонцы вышли вперед на 5 минуте, когда отличился Оливье Жиру. На 33 минуте французский форвард оформил дубль, а в компенсированное время первого тайма еще один мяч забил Маркос Алонсо. После перерыва Жиру оформил хет-трик, разгром украинского клуба на 78 минуте довершил Каллум Хадсон-Одои.

Первая встреча, проходившая в Лондоне, также завершилась крупной победой лондонцев. Тогда «Челси» победил со счётом 3:0.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда плей-офф состоится завтра, 15 марта.