"Динамо" проиграло третий спарринг на зимних сборах

Киевское "Динамо" уступило "Левски" из болгарской Софии в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению сезона в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – "Левски" – 0:1

Гол: Галчев, 22

Дебют встречи ознаменовался большим количеством борьбы с небольшим количеством качественных атак. Сначала территорией владел болгарский гранд. Далее "бело-синие" перехватили инициативу. Первый момент организовал "Левски" – Нещерет парировал удар Кордобы.

А на 22-й минуте софийцы повели в счете. Это Галчев решился на удар из-за пределов штрафной. Низовой выстрел "прошил" всю оборону киевлян и влетел прямиком в угол ворот "Динамо".

К концу первой половины подопечные Александра Шовковского полноценно от пропущенного мяча так и не пришли в себя. Все действия "бело-синих" были предсказуемы для оппонентов. Пассивная игра киевлян в центре поля вообще изредка позволяла "Динамо" подойти к владениям Андреева.

Да и после перерыва моменты упускали футболисты "Левски". Дважды в эпицентре событий оказался Рикардиньо. Сначала бразилец с нескольких метров пробил мимо ворот после флангового навеса, а затем простил киевлян, нанеся удар выше ворот после прострела.

А под занавес встречи дважды в игру вынужден был вступить Бущан. Голкипер сборной Украины сначала парировал удар Велтона, выскочившего один на один с вратарем. Впоследствии Бущан вытащил из угла опасный выстрел Джемили из пределов штрафной.

В конце концов судьбу поединка решил один забитый мяч. "Динамо" проиграло третий из четырех спаррингов на турецких сборах. Следующий соперник – македонская "Шкендия" (9 февраля).

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Караваев, Бенито, Ванат