"Динамо" продлило контракт с лидером команды: каков срок соглашения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Столичный гранд стремится сохранить 22-летнего форварда в команде на продолжительное время. В структуру "бело-синих" уроженец Каменец-Подольского попал еще подростком.

Ванат продлил контракт до лета 2027 года. В прошлом году украинец стал основным нападающим "Динамо". В то же время нынешний сезон, вероятнее всего, станет самым результативным во взрослой карьере Ваната. Он уже оформил 12 мячей в чемпионате Украины и будет иметь 6 матчей для улучшения показателя.

"Конечно, хочется, чтобы сезон длился как можно дольше, хочется поехать на чемпионат Европы и играть там за национальную команду. Прилагаю все усилия в играх за "Динамо", чтобы быть в обойме на Евро в составе сборной", – заявил Ванат.

"Динамо" на финише сезона 2023/24

Команда Александра Шовковского идет на второй строчке в таблице Премьер-лиги. Киевляне набрали 54 очка и на четыре пункта отстают от донецкого "Шахтера".

Оба гранда сыграют еще по 6 матчей до конца первенства. В частности, 11 мая состоится Классическое противостояние команд. Кроме того, "бело-синие" встретятся с "Днепром-1", ровненским "Вересом", "Колосом" из Ковалевки, криворожским "Кривбассом" и "Рухом" из Львова.

УПЛ – последнее соревнование "Динамо" в сезоне. В августе киевляне вылетели из еврокубков, а в сентябре покинули Кубок Украины.