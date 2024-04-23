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"Динамо" продлило контракт с лидером команды: каков срок соглашения

Киев, Вторник 23 апреля 2024 10:58
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"Динамо" продлило контракт с лидером команды: каков срок соглашения Фото: Владислав Ванат пока остается в рядах "бело-синих" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат переподписал трудовой договор с киевским "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Столичный гранд стремится сохранить 22-летнего форварда в команде на продолжительное время. В структуру "бело-синих" уроженец Каменец-Подольского попал еще подростком.

Ванат продлил контракт до лета 2027 года. В прошлом году украинец стал основным нападающим "Динамо". В то же время нынешний сезон, вероятнее всего, станет самым результативным во взрослой карьере Ваната. Он уже оформил 12 мячей в чемпионате Украины и будет иметь 6 матчей для улучшения показателя.

"Конечно, хочется, чтобы сезон длился как можно дольше, хочется поехать на чемпионат Европы и играть там за национальную команду. Прилагаю все усилия в играх за "Динамо", чтобы быть в обойме на Евро в составе сборной", – заявил Ванат.

"Динамо" на финише сезона 2023/24

Команда Александра Шовковского идет на второй строчке в таблице Премьер-лиги. Киевляне набрали 54 очка и на четыре пункта отстают от донецкого "Шахтера".

Оба гранда сыграют еще по 6 матчей до конца первенства. В частности, 11 мая состоится Классическое противостояние команд. Кроме того, "бело-синие" встретятся с "Днепром-1", ровненским "Вересом", "Колосом" из Ковалевки, криворожским "Кривбассом" и "Рухом" из Львова.

УПЛ – последнее соревнование "Динамо" в сезоне. В августе киевляне вылетели из еврокубков, а в сентябре покинули Кубок Украины.

К слову, ранее "Динамо" уверенно обыграло "Полесье" с голом Ваната.

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