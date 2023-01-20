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"Динамо" уехало на тренировочные сборы в Турцию: кто в обойме Луческу

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Киев, Пятница 20 января 2023 11:58
"Динамо" уехало на тренировочные сборы в Турцию: кто в обойме Луческу Фото: "Динамовцы" во время занятий на базе в Вите-Литовской (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Подготовка киевского "Динамо" к возобновлению сезона 2022/23 продолжится на турецкой земле. Транзитом через Кишинев столичный гранд улетел туда на тренировочный сбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Турцию 31 исполнителя. В то же время вместе с основой уехала и команда U-19 под руководством Игоря Костюка.

Румынский наставник "Динамо" будет координировать работу обоих коллективов. В то же время юные "динамовцы" смогут проявить себя и "подняться" в первую команду. В частности, они могут сыграть в одном из контрольных поединков.

Состав основной команды "Динамо" на сборе в Турции:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун

Защитники: Тымчик, Вивчаренко, Попов, Забарный, Сирота, Боль, Дубинчак, Кравченко, Бурда, Кендзера

Полузащитники: Царенко, Н. Волошин, Яцик, Шепелев, Кабаев, Андриевский, Сидорчук, Гармаш, Караваев, Бенито, Диалло, Лонвейк, Перрис, Буяльский

Нападающие: Супряга, Ванат, Кулач, Беседин

&quot;Динамо&quot; уехало на тренировочные сборы в Турцию: кто в обойме Луческу

Ранее "Динамо" анонсировало 3 спарринга в Турции. Киевляне встретятся с венским "Рапидом" (24 января), словенским "Марибором" (28 января) и "Аустрией" из Лустенау (31 января). Информация о времени и месте проведения матчей появится позже.

К слову, на этой неделе "Динамо" продало Цыганкова в "Жирону" из чемпионата Испании.

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