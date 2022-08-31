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"Динамо" втратило провідного оборонця на стартові матчі Ліги Європи

Фото: Денис Попов пропустить найближчі матчі "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" на старті Ліги Європи 2022/23 змушений буде обійтися без центрбека команди Дениса Попова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний оборонець зазнав ушкодження у 2-му турі УПЛ проти "Дніпра-1". Травма виявилася доволі серйозною.

Попов пропустить орієнтовно 2-3 тижні. Українець ушкодив зв'язки плеча. Упродовж певного часу йому доведеться ходити з лангетою. Попов пропустить усі вересневі матчі "Динамо".

"Біло-сині" в найближчі тижні проведуть 2 матчі чемпіонату України – проти "Зорі" (3 вересня) та "Львова" (11 вересня). Також у столичного гранда заплановані два поєдинки групового етапу Ліги Європи. 8 вересня кияни зустрінуться з турецьким "Фенербахче", а 15 вересня зіграють проти АЕКа з Ларнаки.

Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. У вересні-листопаді "біло-сині" проведуть 6 поєдинків у групі B. Дві найкращі команди квартету вийдуть у плей-офф турніру.

До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.

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