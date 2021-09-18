"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією"

Кияни протягом усього матчу мали багато небезпечних моментів, проте рахунок тримався нічийним аж до останніх хвилин.

Вже на 90+6 хвилині колишній гравець Динамо Сергій Рибалка сфолив на екс-одноклубнику Денисові Гармашу у власному штрафному майданчику. Як результат пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.

Перемога дозволила зберегти перевагу "Динамо" над "Шахтарем" в три очки.