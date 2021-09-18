RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу над "Олександрією"

Автор: Ігор Литвиненко

Київське " Динамо "у восьмому турі української Прем'єр-Ліги вирвало перемогу над" Олександрією " в центральному матчі на останніх секундах. Єдиний гол у компенсований час з пенальті забив Віктор Циганков - 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кияни протягом усього матчу мали багато небезпечних моментів, проте рахунок тримався нічийним аж до останніх хвилин.

Вже на 90+6 хвилині колишній гравець Динамо Сергій Рибалка сфолив на екс-одноклубнику Денисові Гармашу у власному штрафному майданчику. Як результат пенальті, який чітко реалізував Віктор Циганков.

Перемога дозволила зберегти перевагу "Динамо" над "Шахтарем" в три очки.

Нагадаємо, Донецький "Шахтар" переграв "Маріуполь" у восьмому турі української Прем'єр-Ліги, забивши п'ять голів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоАлександрия