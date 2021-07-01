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"Динамо" отримає компенсацію за травму Бєсєдіна від УЄФА. Вийде близько 3,6 млн євро

Автор: Роман Тверденко

"Динамо" отримає від УЄФА компенсацію за тривале відновлення форварда Артема Бесєдіна від травм коліна. За кожен день відсутності футболіста нараховується по 20 тисяч євро.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Згідно з правилами УЄФА, клуб має право отримає компенсацію за травму футболіста, якщо через неї він відновлюється довше 28 днів. У випадку з Бєсєдіним мова йде про піврічне відновлення.

Якщо прикинути щоденну суму компенсації (20 тисяч євро) на передбачуваний термін лікування і відновлення Артема, то "Динамо" може отримати близько 3,6 мільйона євро.

Подібна ситуація була у "Барселони", яка отримала компенсацію від УЄФА в розмірі 2,5 мільйонів євро за кілька місяців відновлення вінгера Усмана Дембеле.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України проти Швеції, в якому шведський захисник Маркус Даніельссон влетів прямою ногою в коліно Артема. У середу нападнику вже в "Динамо" діагностували ряд травм коліна, включаючи частковий перелом і пошкодження зв'язок.

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Динамо