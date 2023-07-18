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"Динамо" показало комплекты формы на новый сезон: военные будни Киева вошли в промо

Фото: "Динамо" будет иметь новую форму в сезоне 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Столичное "Динамо" представило три варианта экипировки на сезон 2023/24. Отечественный гранд будет соревноваться на внутренней арене и Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Киевская команда получила домашнюю, выездную и альтернативную формы на предстоящий футбольный год. Первые два варианта выполнены в традиционных цветах – белом и синем.

Основной комплект от New Balance будет белым. Отдельные элементы на футболке получат синий цвет – логотип, название титульного спонсора, полосы на рукаве и воротничке. Во второй же форме синяя футболка с "паутинным" узором будет иметь белый воротничок.

В записи презентационного видео новых вариантов экипировки приняли участие защитник Денис Попов и хавбек Николай Шапаренко. Болельщики же "Динамо" показаны в обыденных делах, которые прервала очередная воздушная тревога. Однако даже в укрытиях с домашними любимцами фанаты смотрят матчи "бело-синих".

"Динамо" начнет новый сезон 30 июля. В стартовом туре Премьер-лиги киевляне на домашней арене примут закарпатский "Минай". 10 августа столичный гранд будет стартовать в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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