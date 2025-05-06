"Динамо" подписало колумбийского вингера: выигрывал Юношескую лигу УЕФА и проходил через уголовное дело

Контракт с южноамериканским легионером, который имел статус свободного агента, рассчитан на три года - до июня 2028-го.

Торрес родился 6 апреля 2000 года в столице Колумбии Боготе, там же и делал свои первые шаги в футболе, выступая в клубе "Реал Академия", а в 18 возрасте перебрался в Европу. Сначала выступал за юношескую команду португальского "Порту", в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же своем сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв всего на турнире в 8 матчах и забив 2 мяча.

Летом 2022-го Торрес оказался в мальтийском клубе "Бальцан" и провел там один сезон: в 23 матчах местного чемпионата он забил 15 мячей. Он стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата, и помог команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Далее колумбиец выступал в Австралии за "Сентрал Кост Маринерс" - команду, которая при его участии стала чемпионом (провел 23 матча, забил 13 голов).

Футболист играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В "Динамо" он будет выступать под номером 17.

Во внефутбольной жизни футболиста есть темное пятно. В марте прошлого года в Австралии он был обвинен в сексуальном нападении на женщину, с которой познакомился в ночном клубе. Впрочем, 4 апреля 2025 года Australian Broadcasting Corporation сообщила, что суд присяжных оправдал колумбийца по всем пунктам обвинения.