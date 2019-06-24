"Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20

Київське "Динамо" підписало нову угоду з чемпіоном світу-2019 у складі збірної України U-20 Сергієм Булецою. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Нова угода розрахована на п’ять років.

Минулого сезону Сергій виступав переважно за молодіжний склад киян. Разом із "Динамо" U-19 він дійшов до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. А в червні став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України. На цій світовій першості Булеца отримав "срібний" м'яч. На рахунку хавбека три забиті голи та дві результативні передачі.

20-річний гравець є вихованцем "Динамо", однак за першу команду ще не дебютував.

Сезон 2019/2020 Сергій проведе в оренді, виступаючи за "Дніпро-1", який упевнено виграв Першу лігу минулого сезону і, як наслідок, вийшов до УПЛ.