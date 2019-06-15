Україна і Південна Корея назвали стартові склади на фінал молодіжного ЧС-2019

Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Тренерські штаби визначилися зі списком футболістів

Стали відомі стартові склади збірних України і Південної Кореї на фінал юнацького ЧС-2019. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Україна: 1. Лунін – 17. Конопля, 13. Бескоровайний, 2. Бондар (к), 3. Сафронов, 9. Корнієнко – 15. Дришлюк, 8. Хахльов – 7. Цітаішвілі, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасні: 12. Кучерук, 20. Різник, 5. Веремієнко, 6. Чех, 16. Мусолітін, 18. Устименко, 19. Снурніцин, 14. Сікан, 21. Кащук

꿈의 무대, 최후의 결전

2019 FIFA U-20 월드컵 결승전 우크라이나전

U-20 축구대표팀의 선발라인업을 공개합니다!



The final match, we've been dreaming now begins. Let us go for the Champions!

Starting XI for the U-20 World Cup Final (한국)v(우크라이나) pic.twitter.com/AU39LQYUbm — 대한축구협회(KFA) (@theKFA) June 15, 2019

Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.