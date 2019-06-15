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Україна і Південна Корея назвали стартові склади на фінал молодіжного ЧС-2019

Новини » Спорт    15.06.2019 - 18:19
Україна і Південна Корея назвали стартові склади на фінал молодіжного ЧС-2019
Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Тренерські штаби визначилися зі списком футболістів

Стали відомі стартові склади збірних України і Південної Кореї на фінал юнацького ЧС-2019. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Україна: 1. Лунін – 17. Конопля, 13. Бескоровайний, 2. Бондар (к), 3. Сафронов, 9. Корнієнко – 15. Дришлюк, 8. Хахльов – 7. Цітаішвілі, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасні: 12. Кучерук, 20. Різник, 5. Веремієнко, 6. Чех, 16. Мусолітін, 18. Устименко, 19. Снурніцин, 14. Сікан, 21. Кащук

Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.

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