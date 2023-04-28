"Динамо" обыграло "Металлист" на выезде: Шовковский впервые руководил грандом

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Металлист" – "Динамо" – 1:3

Голы: Прядун, 81 – Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1

Удаление: Романюк, 49 (М, прямая красная карточка)

Начали команды в довольно спокойном темпе при небольшом преимуществе "бело-синих". Первый момент "динамовцы" организовали на 16-й минуте – Бенито метил в дальний нижний угол после паса Буяльского, но харьковчан спас кипер. Затем в игру вступил и Нещерет, переведя на угловой мяч из-под перекладины.

Постепенно гости прибавили обороты. Вот Картушов лишь в последний момент выбил в подкате мяч у Буяльского, собиравшегося реализовать момент. Далее Андриевский мощно выстрелом пробил в штангу с линии штрафной. А после удара Волошина мяч немного разминулся с девяткой.

На старте второй половины задачу "Динамо" облегчил Романюк. Защитник харьковчан просто срубил Кабаева, который собрался выскочить один на один, и нарвался на удаление. Но сразу же наказать "Металлист" за грубость не удалось, поскольку Андриевский пробил выше ворот.

Реализовали большинство "динамовцы" на 70-й минуте. Это Сирота подключился к атаке и классным ударом с более чем 20-ти метров снял паутину с девятки ворот Ермолова. А через пять минут Ванат удвоил преимущество киевлян – Кабаев прострелил с левого фланга, а забытый обороной форвард переправил мяч в сетку.

"Металлист", однако, не сдался. На 81-й харьковчане сумели размочить счет. Попов подскользнулся недалеко от собственных ворот и подарил мяч сопернику, а Картушов отдал на Прядуна в центр штрафной. Такие моменты форвард его класса обязан использовать.

Харьковчане полетели вперед, но вместо второго забитого получили третий пропущенный мяч. В добавленное арбитром время Вивчаренко избежал офсайдной ловушки и вырвался на оперативное пространство слева в штрафной зоне. Там получил передачу Буяльского и роскошно уложил в ближний угол – 1:3 в итоге.