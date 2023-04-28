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"Динамо" обыграло "Металлист" на выезде: Шовковский впервые руководил грандом

Фото: "Динамо" трижды огорчило харьковчан на Закарпатье (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Победой киевского "Динамо" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Шовковского завершился матч 23-го тура чемпионата Украины против харьковского "Металлиста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Металлист" – "Динамо" – 1:3

Голы: Прядун, 81 – Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1

Удаление: Романюк, 49 (М, прямая красная карточка)

Начали команды в довольно спокойном темпе при небольшом преимуществе "бело-синих". Первый момент "динамовцы" организовали на 16-й минуте – Бенито метил в дальний нижний угол после паса Буяльского, но харьковчан спас кипер. Затем в игру вступил и Нещерет, переведя на угловой мяч из-под перекладины.

Постепенно гости прибавили обороты. Вот Картушов лишь в последний момент выбил в подкате мяч у Буяльского, собиравшегося реализовать момент. Далее Андриевский мощно выстрелом пробил в штангу с линии штрафной. А после удара Волошина мяч немного разминулся с девяткой.

На старте второй половины задачу "Динамо" облегчил Романюк. Защитник харьковчан просто срубил Кабаева, который собрался выскочить один на один, и нарвался на удаление. Но сразу же наказать "Металлист" за грубость не удалось, поскольку Андриевский пробил выше ворот.

Реализовали большинство "динамовцы" на 70-й минуте. Это Сирота подключился к атаке и классным ударом с более чем 20-ти метров снял паутину с девятки ворот Ермолова. А через пять минут Ванат удвоил преимущество киевлян – Кабаев прострелил с левого фланга, а забытый обороной форвард переправил мяч в сетку.

"Металлист", однако, не сдался. На 81-й харьковчане сумели размочить счет. Попов подскользнулся недалеко от собственных ворот и подарил мяч сопернику, а Картушов отдал на Прядуна в центр штрафной. Такие моменты форвард его класса обязан использовать.

Харьковчане полетели вперед, но вместо второго забитого получили третий пропущенный мяч. В добавленное арбитром время Вивчаренко избежал офсайдной ловушки и вырвался на оперативное пространство слева в штрафной зоне. Там получил передачу Буяльского и роскошно уложил в ближний угол – 1:3 в итоге.

К слову, накануне Setanta Sports анонсировала прекращение сотрудничества с УПЛ после сезона 2022/23.

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