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"Динамо" передало реанимационное оборудование военному госпиталю

Четверг 08 февраля 2024 10:38
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"Динамо" передало реанимационное оборудование военному госпиталю Фото: "Динамо" передало реанимационное оборудование военному госпиталю (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" совместно с украинской общиной в Норвегии организовали доставку Киева груза с реабилитационным оборудованием, которое отправилось в Главный военно-медицинский клинический центр Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

"Фонд братьев Суркис благодарит всех партнеров и волонтеров - украинцев и норвежцев. А также продолжает ежедневно работать на благотворительном направлении, приближая желаемую победу и жизнь в мирной независимой Украине", - говорится в сообщении.

&quot;Динамо&quot; передало реанимационное оборудование военному госпиталю

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг активно штурмует Авдеевку и пытается захватить ряд других населённых пунктов Донецкой области.

Как уточняют в Институте изучения войны, позиционные боевые действия на фронте продолжаются вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на западе Запорожской области, у Новомихайловки Донецкой области и в районе н.п. Крынки Херсонской области. Российские захватчики пытаются продвинуться под Авдеевкой .

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