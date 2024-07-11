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"Динамо" – "Партизан": УЕФА назначил арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов

Люблин, Четверг 11 июля 2024 13:58
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"Динамо" – "Партизан": УЕФА назначил арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" должны преодолеть три стадии, чтобы попасть в основную сетку соревнований (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Немецкая бригада арбитров рассудит первый поединок киевского "Динамо" против белградского "Партизана" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

43-летний Кристиан Дингерт получил роль главного арбитра на матч. Он никогда не работал на матчах украинских команд. Лайнсменами будут его соотечественники Кристиан Дитц и Николай Киммайер. Четвертый рефери – немец Флориан Бадштюбнер.

Если "Динамо" пройдет "Партизан", то будет несеянным в следующем раунде. Зато в список сеянных попали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль". Матчи 3-го квалификационного раунда сыграют 6-7 августа и 13 августа, а жеребьевка состоится 22 июля.

Путь "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов 2024/25 (с 3-го раунда – потенциальные соперники):

  • 2-й квалификационный раунд – "Партизан"
  • 3-й квалификационный раунд – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"
  • плей-офф квалификации – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"/"Сент-Жиллуаз"/"Твенте"/победитель матча "Фенербахче" – "Лугано"

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Падерборном" в контрольном поединке.

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