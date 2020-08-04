ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Динамо" відправило двох півзахисників в оренду у "Колос"

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 14:04
"Динамо" відправило двох півзахисників в оренду у "Колос"
Фото: динамівці підсилили "Колос" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Кравченко і Смирний посилили клуб, який зіграє в кваліфікації Ліги Європи

Півзахисники київського "Динамо" Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні виступатимуть на правах оренди в ковалівському "Колосі". Дебютант УПЛ вперше у своїй історії пробився в Лігу Європи.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Угода між клубами розрахована на один рік.

21-річний Смирний вже захищав кольори "Колоса" минулого сезону, завоювавши разом з командою путівку у кваліфікацію Ліги Європи. На рахунку хавбека - 5 голів у 25 матчах української Прем'єр-ліги. 23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому "Олімпіку", взявши участь в 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Варто зазначити, що "Динамо" після закінчення чемпіонату повернув усіх гравців з оренди, щоб з ними міг поспілкуватися і подивитися в справі новий головний тренер команди Мірча Луческу.

Нагадаємо, наставник вважає, що за наявності хорошої пропозиції треба продати лідера команди Віктора Циганкова.

Перший матч за нового тренера Мірчі Луческу кияни проведуть 7 серпня проти представника Другої ліги "Вереса" у рамках підготовки до нового сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДинамоЛіга ЄвропиАрендаквалификацияФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся