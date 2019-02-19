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"Динамо" віддало свого хавбека в оренду "Олімпіку"

Новини » Спорт    19.02.2019 - 10:15
"Динамо" віддало свого хавбека в оренду "Олімпіку"
Фото: Роман Вантух (fcdynamo.kiev.ua)

Клуби уклали відповідну угоду

Півзахисник київського "Динамо" Роман Вантух продовжить кар'єру в "Олімпіку". Як повідомляє прес-служба "біло-синіх", клуби заключили відповідну угоду. 

20-річний українець буде виступати за донецький клуб на правах оренди до 31 грудня 2019 року.

Вантух є вихованцем львівського футболу, а в 2015 році перейшов в академію київського "Динамо".

У першій частині сезону Вантух виступаль за дубль "Динамо", при цьому нерідко притягувався в першу команду "біло-синіх". Всього в поточному сезоні хавбек провів 17 матчів у чемпіонаті U-21, відзначившись трьома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Олімпік" прибув на другий збір з потенційними новачками. Однак їхні імена не розкривалися.

Також повідомлялося, що "Олімпік" найближчим часом підпише двох африканських легіонерів. Імена гравців теж не називалися, але зазначалося, що це повинні бути гравці атакуючої групи.

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