"Динамо" спростувало версію УАФ про трансфер з Німеччини, захворілих на COVID-19 гравців збірної

Фото: ФК "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Захворілі на COVID-19 гравці футбольного клубу "Динамо" (Київ) ще в ніч з суботи на неділю за сприяння керівництва клубу були доставлені додому. Поширена деякими ЗМІ інформація про те, що вони вилетіли до Києва 15 листопада чартером, організованим УАФ, не відповідає дійсності.

Про це йдеться на сайті ФК "Динамо" з посиланням на лист віце-президента клубу Олексія Семененка, адресований директору телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександру Денисову.

У ньому, зокрема, клуб звертає увагу на недостовірну інформацію, розповсюджену телеканалами "Футбол 1/2/3" з посиланням на УАФ, і просить подати цю новину в ефір у коректній редакції.

"Про те, що Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін прибули до Борисполя ще вночі іноземним бортом, який було організовано керівництвом клубу, вчора пізно увечері повідомив офіційний сайт ФК "Динамо", - зазначається на сайті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 14 листопада не дочекавшись від Української асоціації футболу (УАФ) чіткого рішення, коли і як четверо гравців національної збірної, інфіковані на COVID-19, будуть відправлені додому, президент футбольного клубу "Динамо" самостійно організував їх повернення до Києва.