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"Динамо" визначилося з домашньою ареною матчу з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів

Фото: "Динамо" перед благодійним матчем (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче" відбудеться в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Стадіон ЛКС у Лодзі став домашньою ареною "Динамо" в Лізі чемпіонів. Матч відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом.

Арена була тимчасовою домівкою збірної України під час червневих матчів Ліги націй. Там "синьо-жовті" розгромили збірну Вірменії та зіграли внічию із ірландцями.

Домашній поєдинок "Динамо" буде першим у двоматчевому протистоянні з "Фенербахче". Матч-відповідь відбудеться 26 або 27 липня у Стамбулі. Переможець пари вийде до наступного раунду кваліфікації.

Минулого тижня "Динамо" повернулося з відпустки та відновило тренування на базі в Конча-Заспі. Сьогодні ж "біло-сині" вирушили не тренувальний збір до Швейцарії, де вже заплановані спаринги з "Івердоном" і "Лозанною".

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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