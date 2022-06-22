"Динамо" визначилося з домашньою ареною матчу з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів

Поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче" відбудеться в Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Стадіон ЛКС у Лодзі став домашньою ареною "Динамо" в Лізі чемпіонів. Матч відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом.
Арена була тимчасовою домівкою збірної України під час червневих матчів Ліги націй. Там "синьо-жовті" розгромили збірну Вірменії та зіграли внічию із ірландцями.
Домашній поєдинок "Динамо" буде першим у двоматчевому протистоянні з "Фенербахче". Матч-відповідь відбудеться 26 або 27 липня у Стамбулі. Переможець пари вийде до наступного раунду кваліфікації.
Минулого тижня "Динамо" повернулося з відпустки та відновило тренування на базі в Конча-Заспі. Сьогодні ж "біло-сині" вирушили не тренувальний збір до Швейцарії, де вже заплановані спаринги з "Івердоном" і "Лозанною".
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