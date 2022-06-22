"Динамо" визначилося з домашньою ареною матчу з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів

Стадіон ЛКС у Лодзі став домашньою ареною "Динамо" в Лізі чемпіонів. Матч відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом.

Арена була тимчасовою домівкою збірної України під час червневих матчів Ліги націй. Там "синьо-жовті" розгромили збірну Вірменії та зіграли внічию із ірландцями.

Домашній поєдинок "Динамо" буде першим у двоматчевому протистоянні з "Фенербахче". Матч-відповідь відбудеться 26 або 27 липня у Стамбулі. Переможець пари вийде до наступного раунду кваліфікації.

Минулого тижня "Динамо" повернулося з відпустки та відновило тренування на базі в Конча-Заспі. Сьогодні ж "біло-сині" вирушили не тренувальний збір до Швейцарії, де вже заплановані спаринги з "Івердоном" і "Лозанною".