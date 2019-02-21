Динамо - Олімпіакос: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

"Динамо" дома примет греческий "Олимпиакос" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры отдают предпочтение киевлянам.

21 февраля 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

На стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Олимпиакосом". Время начала игры - 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире посмотреть поединок можно будет на телеканале "Футбол 2". Комментатор - Андрей Столярчук.

Также перед матчем зрителей ждет студия "Шлях до Баку", где эксперты оценят расписания перед важным матчем.

В первой игре "бело-синие" вырвали ничью - 2:2.