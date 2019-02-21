Динамо - Олімпіакос: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Киевское "Динамо" будет принимать греческий "Олимпиакос" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

21 февраля 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры фаворитом поединка считают подопечных Александра Хацкевича. Так, в конторе bet365 принимают ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 2,10, на успех "Олимпиакоса" можно поставить с коэффициентом 3,50. Ничью здесь оценили в 3,30.

Букмекеры из William Hill тоже оценили победу "Динамо" в 2,10, а греческого клуба - в 3,50. А вот на ничейный результат коэффициент немного ниже - 3,40.

В первой игре "бело-синие" вырвали ничью - 2:2.