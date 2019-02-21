Динамо - Олімпіакос: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

"Динамо" принимает "Олимпиакос" в решающей игре за право пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры также отдают предпочтение подопечным Александра Хацкевича. Счет первой игры - 2:2.

21 февраля 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Киевское "Динамо" дважды отыгралось в выездном матче с "Олимпиакосом", с которым пересеклось в еврокубках впервые за 44 года. Теперь украинский гранд собирается развить успех в ответной встрече в Киеве.

Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на Тамаша Кадара. Также не сыграет Иосиф Пиварич. Кроме них вне игры остались Миккель Дуелунд и Артем Беседин.

У греков серьезные кадровые проблемы. Педру Мартинш не может рассчитывать на центрального защитника Ягоша Вуковича, правого бека Эльабделлауи и полузащитников Мохаммеда Камара и Лазароса Христодолопулоса.

Оба клуба прошли групповой этап Лиги Европы. "Динамо" обеспечило себе первое место в группе еще до заключительного матча с "Яблонецом", опередив также "Ренн" и "Астану". "Олимпиакос" занял второе место, выцарапав путевку в плей-офф за счет домашней победы над "Миланом" в шестом туре со счетом 3:1. Это позволило грекам обойти итальянцев и финишировать вслед за "Бетисом".