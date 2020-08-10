"Динамо" оформило перший трансфер за Луческу

"Динамо" уклало попередній контракт із лівим захисником Володимиром Костевичем. Це перший трансфер "біло-синіх" під керівництвом головного тренера Мірча Луческу.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Угода між сторонами розрахована на три роки, яке набирає чинності з 1 січня 2021 року. За день до того закінчується термін дії контракту 27-річного гравця оборони з польським "Лехом".

З 2010 до 2017 рік Костевич виступав "Карпати", після чого перебрався в чемпіонат Польщі, де став одним з кращих гравців у своєму амплуа. Минулого сезону Володимир провів за поляків 32 матчі, забив один гол і оформив шість результативних передач.

Раніше з "Динамо" попрощався інший лівий захисник - Йосип Пиварич, у якого завершився термін дії контракту.

Кияни готуються до нового сезону під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який очолив "біло-синіх" 23 червня. На цій посаді він змінив Олексія Михайличенка, під керівництвом якого "Динамо" виграло Кубок України і насилу посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні кияни повідомили про зараження коронавірусів двох гравців - COVID-19 підтвердили у захисника Романа Вантуха і форварда Назарія Русина.