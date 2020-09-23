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"Динамо" здолало "Гент" у першій грі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Автор: Вера Олейник

Київський клуб продовжує переможний єврокубковий шлях

Київське "Динамо" обіграло бельгійський "Гент" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів - останнім відбірковим етапом в груповий
турнір. Зустріч відбулася в Генті на стадіоні "Геламко Арена" і завершилася з рахунком 2:1.

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На 9 хвилині гри Владислав Супряга забив свій перший гол в єврокубках. Кияни чудово почали поєдинок, але ближче до кінця тайму бельгійці перехопили ініціативу. Рахунок у грі перед самою перервою зрівняв Тім Кляйндінст, скориставшись помилкою на виході Георгія Бущана.

Німецький футболіст вийшов на поле на 25 хвилині, замінивши травмованого Романа Яремчука. Травма українця насторожує тому, що в жовтні нашу національну збірну чекають три важкі матчі - проти команд Франції, Німеччини та Іспанії.

У другій половині гри "Динамо" повернуло собі ініціативу. Впевненості "біло-синім" додало вилучення у суперника - другу жовту карту отримав ще один український гравець бельгійців Роман Безус. Переможний гол на 79 хвилині забив Карлос де Пена.

Доля протистояння вирішиться у наступний вівторок, 29 вересня, на НСК "Олімпійський" у Києві.

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