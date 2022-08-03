"Динамо" переграло "Штурм" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Динамо" – "Штурм" – 1:0

Гол: Караваєв, 28

На двобій із австрійцями "динамівці" вийшли з двома несподіванками в складі. І якщо вихід Шепелєва ліворуч замість відпущеного до Греції Вербіча бодай хтось міг спрогнозувати, то поява Караваєва на фланзі півзахисту стала сенсацією. Просто Циганков зазнав ушкодження на розминці...

У стартові чверть години команди здебільшого придивлялись одна до одної. У цей час було багато боротьби на кожному клаптику поля, тож перший момент виник лише на 16-й хвилині. Це Прасс наважився пробити на вході в штрафний майданчик, але Бущан майстерно відбив м'яч.

"Динамо" відповіло ударом Шапаренка в стінку зі стандарту. Та "Штурм" не заспокоївся. Юний форвард австрійців Гойлунд упродовж п'яти хвилин змарнував дві нагоди – перший удар ногою відбив голкіпер "біло-синіх", а другий пройшов повз ворота.

Зрозумівши, що жарти з гостями можуть погано закінчитися, український гранд додав в атаці. Як наслідок, на 28-й "динамівцям" вдалося відкрити рахунок. Дубінчак після прориву лівим флангом прострілив до центру карної зони, де Караваєв лівою в один дотик пробив точно в кут!

Гол змінив хід поєдинку. "Динамо" почало впевненіше почуватися на чужій половині та виважено готувати кожен атакувальний випад. Натомість "Штурм" почав чекати свого шансу втекти в контратаку. Із таким підходом команди продовжили і після перерви.

Злагоджена гра оборони віце-чемпіона Австрії змусила киян перейти на удари з дистанції. Так, Сидорчук і Шапаренко з різницею у хвилин п'ять пробивали фактично з однієї точки на куті штрафного майданчика, але обом забракло влучності.

У "Штурма" попереду взагалі нічого не клеїлося. Бущан впевненою грою на виходах і під час стандартів, схоже, неабияк підкосив упевненість австрійців у власних можливостях забити. Та й надійна гра оборонців "Динамо" забезпечила спокій біля власних володінь.

Кілька ж спалахів "біло-синіх" попереду так і не дозволила подвоїти перевагу. Але й мінімальна перемога стала хорошою заявкою на вихід у плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь у Граці відбудеться 9 серпня.