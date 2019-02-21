"Динамо" обіграло "Олімпіакос" і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи

Свого наступного суперника кияни дізнаються 22 лютого

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы одержало победу над греческим "Олимпиакосом". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпицскийя", завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал испанский нападающий киевлян Фран Соль, отличившийся на 32 минуте после передачи защитника Виталия Миколенко. Для форварда это первый гол во втором поединке в составе "Динамо".

В первой игре, которая прошла в Греции 14 февраля, "бело-синие" вырвали ничью - 2:2. Таким образом, "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы, "Олимпиакос" покинул турнир.

Жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится завтра, 22 февраля. Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, ответные - 14 марта.