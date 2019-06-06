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"Динамо" оголосило про продовження контракту з Хацкевичем

Новини » Спорт    06.06.2019 - 19:32
"Динамо" оголосило про продовження контракту з Хацкевичем
Фото: Олександр Хацкевич (twitter.com/dynamokyiv)

Нова угода розрахована на два роки

"Динамо" офіційно оголосило про продовження контракту з головним тренером Олександром Хацкевичем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт київського клубу.

Попередній контракт 45-річного білоруського фахівця закінчився 31 травня. Нова угода розрахована на два роки.

Додамо, що раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Динамо" веде переговори з іноземними фахівцями.

За даними порталу FootBoom, керівництво київського клубу висунуло Хацкевичу одну умову. У разі непотрапляння команди в основний раунд Ліги чемпіонів, тренер автоматично повинен буде подати у відставку. "Біло-синім" необхідно пройти 2 кваліфікаційні раунди ЛЧ.

Нагадаємо, перемога "Челсі" над "Арсеналом" у фіналі Ліги Європи (4:1) полегшила шлях "Динамо" в групу Ліги чемпіонів.

Хацкевич очолює "Динамо" з літа 2017 року.

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Новини України ДинамоконтракттренерОлександр Хацкевич
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