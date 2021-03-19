"Динамо" звернулося до УАФ з проханням перевірити висловлювання Лучі

"Проаналізувавши опубліковані відомості ТОВ ФК "Динамо" Київ вважає, що висловлювання пана Лучі, що містяться у такому чаті, завдають шкоди честі, гідності і діловій репутації ТОВ ФК "Динамо" Київ, його президенту Ігорю Суркісу і футболістам ФК "Динамо", а також УАФ та українському футболу в цілому", - йдеться в заяві.

У клубі переконані, що висловлювання Лучі є проявом неповаги до офіційних представників клубів, представників ЗМІ та інших осіб, задіяних у футболі.

"Просимо відкрити провадження по справі щодо порушення Кодексу етики і чесної гри голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, згідно з інформацією і матеріалами, викладених у заяві, та наявних у мережі інтернет", - йдеться в листі.