"Динамо" обыграло "Александрию" и поднялось на пятое место в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Динамо" – "Александрия" – 3:1

Голы: Буяльский, 10, Лонвейк, 73, Шепелев, 89 – Шулянский, 90+2

Начали соперники в спокойном темпе. Но это обстоятельство не помешало киевлянам завершить взятием ворот фактически первый момент. На 10-й минуте Цыганков прорвался по правому флангу и выложил мяч на линию штрафной, откуда Буяльский метко пробил низом.

В середине тайма "динамовцы" организовали еще две возможности. Сначала бдительность голкипера "Александрии" после прохода проверил Дубинчак. Далее же в падении фланговый прострел Кендзеры замыкал Ванат, но Билык был на высоте.

В свою очередь гости сумели создать опасный момент перед перерывом. Александрийцы разыграли классную комбинацию, на финише которой Цуриков нанес удар с линии штрафной. Однако в угол ворот попасть не смог.

На 62-й минуте "Александрия" в течение одной атаки имела две возможности забить. В эпицентре событий оказался Авагимян. Однако с ударами атакующего хавбека гостей справился Нещерет.

Чтобы не рисковать с потенциальной потерей очков "Динамо" всокре удвоило свое преимущество. На 73-й минуте в контратаке столичного гранда на левом углу штрафной зоны оказался Цыганков и сбросил под удар Лонвейку – выстрел нидерландца был точным.

Добили гостей "динамовцы" под занавес матча. "Александрия", казалось, отбилась во время углового, но не смогла вынести мяч подальше. Сферу подхватил Шепелев, обыграл Цурикова и пробил под перекладину – 3:0. Гости сумели избежать разгрома в добавленное арбитром время, когда воспитанник "Динамо" Шулянский удачно сыграл на добивании после удара Мустафаева.

Благодаря домашней победе "Динамо" поднялось на 5 место в турнирной таблице. В активе киевлян теперь 19 очков. У александрийцев всего на пункт больше.