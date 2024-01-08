"Динамо" назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников

Киевское "Динамо" определилось с перечнем соперников во время подготовки ко второй части сезона 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
В скором времени "бело-синие" выйдут из отпуска. Сначала подопечные Александра Шовковского будут готовиться к весенней части чемпионата Украины на тренировочной базе под Киевом.
Затем "Динамо" поедет на сборы в Турцию. Там столичный гранд будет ждать минимум 8 спаррингов. Все соперники киевлян – иностранные коллективы, в том числе гранды соседних государств. Первый контрольный поединок команда Шовковского проведет 26 января против косовского "Балкани".
Список спаррингов "бело-синих" в январе-феврале 2024 года:
Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.
К слову, ранее Шовковский стал полноценным наставником "Динамо" без приставки и. о. главного тренера.
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