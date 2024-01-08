RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" назвало спарринг-партнеров на зимних сборах: список соперников

Фото: "Бело-синие" ушли на зимнюю паузу с 5-го места в УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" определилось с перечнем соперников во время подготовки ко второй части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В скором времени "бело-синие" выйдут из отпуска. Сначала подопечные Александра Шовковского будут готовиться к весенней части чемпионата Украины на тренировочной базе под Киевом.

Затем "Динамо" поедет на сборы в Турцию. Там столичный гранд будет ждать минимум 8 спаррингов. Все соперники киевлян – иностранные коллективы, в том числе гранды соседних государств. Первый контрольный поединок команда Шовковского проведет 26 января против косовского "Балкани".

Список спаррингов "бело-синих" в январе-феврале 2024 года:

  • "Динамо" – "Балкани", 26 января
  • "Динамо" – "Легия", 29 января
  • "Динамо" – "Пахтакор", 30 января
  • "Динамо" – "Левски", 2 февраля
  • "Динамо" – "Лиепая", 8 февраля
  • "Динамо" – "Шкендия", 9 февраля
  • "Динамо" – РФШ, 12 февраля
  • "Динамо" – "Шериф", 17 февраля

 


Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.

К слову, ранее Шовковский стал полноценным наставником "Динамо" без приставки и. о. главного тренера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины